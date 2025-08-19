Ogólnie spadek ludnościi nie byłby taki zły, bo więcej mieszkań na rynku, mniejsze korki, ale cały system jest robiony pod nieustanny wzrost PKB. Jak zabraknie ludków do napędzania PKB, wpływy z podatków spadną, dług wyskoczy poza skalę i bankructwo jak w Grecji i robienie tylko na odsetki od długu. Obserwując polityków i rozdawnictwo to oni mają taki cel aby Polacy byli biedni i robili tylko na odsetki od długu.