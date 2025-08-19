To drugi rok z rzędu, w którym Polska odnotowuje najwyższy spadek ludności w UE
Na przestrzeni lat 2024 2025 Polska odnotowała największy spadek liczby ludności wśród wszystkich krajów Unii Europejskiej.SilesianPill
@Wissdy: XD XD XD
Polak tak traktuje drugiego. A żeby to zmienić potrzebny jest cały ruch i praca organiczna przez dekady. Bo jednostki tylko tym sobie zaszkodzą.
To bydło nie ma też wspólnot lokalnych gdzie mogą się razem cywilizować i razem współwychowywać dzieci.
to jest błędne
Wina naszych idiokratow
nasz problem to elita, której się wydaje że ciemny lud sam powinien chcieć się edukować, a nie ich obowiązkiem ich edukować z poświęceniami... nie dla swojej wyższości
pauperyzacja zaczęła się już od lat 80tych, a uczelnie dla wszystkich tylko zwiększyły ilość ignorantów z butą, więc już nawet tej elity nie można odróżnić żeby się na kimś wzorować
@Pawel993: a nie znowu na PO? To ma taki sam sens.
Natomiast kiedy pojedzie się na prowincję, to widać, że za niedługo będą tam gasić światło - puste domy, odpływ młodzieży, prawie sami emeryci, a TFR na jeszcze gorszym poziomie niż w aglomeracjach.
Właściwie to nawet w miastach powiatowych 20-40k niemal nie widać młodych ludzi, z wyjątkiem młodzieży szkolnej, która w sporej części ucieka
Daleko od dużego miasta? Jeśli tak, to duża szansa, że w przyszłości ceny w tym miejscu mocno zlecą w dół.
We Włoszech domki na prowincji są wystawiane za symboliczne kwoty, u nas pewnie będzie podobnie, ale za jakieś 15-20 lat.
Natomiast nieruchy kupujcie. To pewna nweetycja i tylko w górę
Choćby ostatni Paliak wymarł to nie ma żadnego problemu żeby tu przysłać 35 mln hindusów lub murzynów.