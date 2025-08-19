Absurdalne przepisy MON zniesione. Nie zostaniesz aresztowany za zdjęcie z...
W kwietniu 2025 roku weszło w życie rozporządzenie szefa Ministerstwa Obrony Narodowej, które zakazywało fotografowania oraz filmowania specjalnie oznakowanych obiektów w obszarze bezpieczeństwa państwa. Wywołało to falę niezadowolenia społecznego oraz zamieszania pod względem prawnym. Teraz Sejm...olsztyn_com_pl
powinno byc jasno i prosto - wszystko co widzac z miejsc publicznych jest legalne
O takie utajnianie ma tylko jedno zadanie - ukrywanie nieudolności państwa polskiego. I to dwojako:
1. Pokazywanie ludziom, że "Patrzcie, zagramanico wojna a my coś robimy dlatego nie pozwalamy fotografować", gdy tymczasem nakulili nowych zabawek ale mental komunistyczny w armii pozostał. Dalej aby dostać się do fajnych miejsc musisz mieć plecy (u nas piloci bardzo często mają plecy w postaci wujka generała czy innych).
Przede wszystkim materiał fotograficzny pochodzący z miejsca publicznego nie powinien mieć w poważnym kraju wartości wywiadowczej.
@Einstein_z_wypoku: prędkości przekraczać też nie wolno, ale w sumie jak nie ma policji wokół to można zapi*rdalać 315kmh, to może zniesmy ograniczenia prędkości
Po drugie, w Warszawie są obiekty wojskowe w środku miasta, mijane przez wielotysięczne tłumy dziennie i na tych obiektach powiesili tabliczki z zakazem, między innymi na przeciwko dworca centralnego, na drzwiach do wejścia do "tajnej" kamienicy xD
To jest kradzież przestrzeni publicznej i wzbudzanie strachu.