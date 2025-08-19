Gang pseudokibiców ze Śląska rozbity przez CBŚP. Mieli towar za miliard złotych.
CBŚP rozbiło międzynarodowy gang narkotykowy powiązany ze środowiskiem pseudokibiców śląskich klubów piłkarskich. Zatrzymano ponad 170 osób.lebsky
- #
- 24
- Odpowiedz
CBŚP rozbiło międzynarodowy gang narkotykowy powiązany ze środowiskiem pseudokibiców śląskich klubów piłkarskich. Zatrzymano ponad 170 osób.lebsky
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (24)
najlepsze
Ja jestem Polakiem i nie łamię prawa. Inny Polak łamie prawo. Czy to znaczy że jest
@Arkadian: zapewne tak, zwłascza jeśli dilerka by jakoś wiązała sie z ich praca jako elektrycy, a w przypadku "pseudo" kibiców zazwyczaj jest to powiązane, grupy kibicowskie są odpowiednikiem gangów i podobnie działają
https://dziennik.com/media-trump-rozwaza-b-----------e-meksykanskich-karteli-dronami/
Komentarz usunięty przez autora
Komentarz usunięty przez autora