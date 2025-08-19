[EN] Mozilla ostrzega: Niemcy mogą wkrótce ogłosić AdBlock'i nielegalnymi
Mozilla ostrzega, że jeśli sąd uzna tę interpretację, może to doprowadzić do zakazu używania adblockerów w Niemczech, a nawet ograniczenia innych rozszerzeń przeglądarki, które modyfikują wygląd stron np. dla poprawy dostępności czy ochrony prywatnościNaparstek
Komentarze (57)
najlepsze
Chiny 2.0 nam tu robią
Axel Springer - walczymy z normalnymi ludźmi i adblokami a oprócz tego siejemy propagandę.
To są te detale.
hth
@karolbanas1982: A czy te Adblocki to trzeba na miejscu produkować,
bo są bardzo ciężkie i transport z wysp Vanuatu jest nieopłacalny?
Interenet zostanie ludziom tylko do meili, archiwizowania fotek z kotami i gadaniem z Chat AjWaj
Oh, wait. XD
Nie wiem jaki realnie jest zamordyzm w Niemczech, ale UK na pewno starać się będzie by nie stracić palmy pierwszeństwa w Europie.
@Sathanas_Gloriam: Dziwnie piszesz słowo "nas" ale to pewnie wpływ tych kacapów
Komentarz usunięty przez autora