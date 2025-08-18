Nowe obowiązki dla posiadaczy psów i kotów. Będzie bolało
Stały Komitet Rady Ministrów zajmie się projektem ustawy o Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów, zobowiązującym do płatnego oznakowania i rejestracji w systemie.ihatepink
Komentarze (141)
jeśli chcesz mieć psa lub kota, ale bólem i problemem jest na niego wydać 100 zł, to najlepiej nie przygarniaj zwierzęcia - tak będzie lepiej i dla ciebie i dla zwierzęcia.
@lubiecie: jak w bloku to trzeba sprawdzić czy ma kojec 20mkw , Ci na wsi mają taki obowiązek to Ci z miasta też powinni (przecież te same kundle)
868 mln zł rocznie
Chyba że będą te psy cipować prosto u źródła, a i tak jak ktoś pojedzie do jakiejś hodowli to mu dadza za odpowiednią opłatą zwierzaka spod lady.
Dodam, że dokarmianie kota polega na pozwalanie mu łapania ptaków w karmniku.
@mocten: Nie. Jesteś wtedy karmicielem kota wolnożyjącego.
A to, że człowiek nie może się odlać to już wina policji i wymagań, że przyniosą x zł z mandatów ¯\(ツ)/¯
@A330: do tego pies jak wyjdzie to leje z 20x w ciągu 10min, ty zrobisz to raz a dobrze