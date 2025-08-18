Obowiązek chipowania zwierząt powinien być już dawno. Kupując mojego owczarka hodowca dał mi strzykawkę z chipem, który później weterynarz wszczepił pieskowi. Wystarczyło zarejestrować chip na stronie (to jest ważne, wielu ludzi nie wie, że trzeba te chipy rejestrować, bądź zapomina o tym). Teraz jakby mój pies się zgubił, zerwałaby mu się adresówka to i tak każdy weterynarz czy schronisko będzie wiedziało, że zguba należy do mnie. To powinno być powszechne i obowiązkowe Pokaż całość