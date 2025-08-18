Zjadł fragment eksponatu wartego fortunę. Szokujące sceny w muzeum
Nietypowy incydent podczas wystawy w Porto. Zwiedzający zerwał i zjadł banana będącego częścią słynnej instalacji Maurizio Cattelana "Comedian". To już drugi taki przypadek w Europie, a sprawcą okazał się ten sam mężczyzna.Kolekcjoner_dusz
Załóżmy, że nikt tego banana nie ruszył... Po jakimś czasie banan się psuje i przyklejają kolejnego... Przecież to jest OSZUSTWO...
Dzięki temu sztuka jest wieczna. Pojedyncze elementy się zastępuje, a forma pozostaje. :) Autor tego dzieła leci na tym projekcie dłużej niż 5 lat. Kupującym daje rolkę taśmy klejącej, banana i "certyfikat autentyczności", pozwalający na podmianę banana. Kupujący mogą to odsprzedać dalej.
Cytat "Nabywca oprócz rolki taśmy klejącej i banana, które można „zainstalować” na ścianie otrzyma „certyfikat autentyczności” i oficjalne instrukcje
@dumpmuzgu: Siedzą dwie małpy i jedzą banany
- Czemu twój jest taki brązowy a mój żółty pyta pierwsza
- Bo go jem drugi raz.
@dumpmuzgu: Oryginalny tytuł dzieła to "Komediant". Pierwszy raz takiego banana zjadł autor dzieła. Cytat: ". Włoski artysta zjadł owoc na oczach uczestników targów. Później tłumaczył, że był to performance, a nie akt wandalizmu. Rzecznik Sotheby’s potwierdził, że przy każdej prezentacji „Komedianta” wykorzystywany jest świeży owoc."
A ćwoki się nie zorientowały.
Prostaki.
– Srasz komuś pod drzwiami, dzwonisz i uciekasz – instalacja.
– Dzwonisz, a potem srasz – performance.
@Stanislav94: i to byłby wyczyn - obgryźć do końca Venus z Milo. Nogę chyba albo cyca... Pochrupać marmur.