Osadnicy zaatakowali palestyńską wioskę podczas wywiadu BBC
W czasie gdy ekipa BBC robiła materiał o zniszczonych gajach oliwnych, wioska została zaatakowana przez izraelskich osadników z kijami. Zaczęli bić mieszkańców i podpalać budynki. Izraelska armia pilnowała żeby nikt im nie przeszkadzał. W okolicy zastrzelono nastolatka, który wyglądał na dym.KubaGrom
- #
- #
- #
- #
- 42
- Odpowiedz
Komentarze (42)
najlepsze
@MisterMinister: Podobnie jak szkopy łamane na nazioli, bo oni czuli się rasą panów
Komentarz usunięty przez moderatora
Tak właśnie wygląda ludobójstwo i czystki etniczne.