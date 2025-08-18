W wypadku zginął strażak i jego 2-letni syn. Alan G. aresztowany
Sąd rejonowy w Biskupcu (woj. warmińsko-mazurskie) zdecydował o trzymiesięcznym areszcie dla 35-letniego Alana G., który w piątek wieczorem w Wozławkach koło Bisztynka doprowadził do śmiertelnego wypadku, w którym zginął 37-letni ojciec i jego dwuletni syn - informuje Piotr Bułakowski, reporter RMF.Kolekcjoner_dusz
Komentarze (13)
Piszą że kobieta, która prowadziła była w zaawansowanej ciąży. Czyli teraz zamiast cieszyć się z narodzin dziecka to będzie miała żałobę po mężu i pierwszym dziecku. Jak po czymś takim da się żyć?
Zamiast uczyć od przedszkola asertywności i zasady „jak nie chcesz jechać szybciej, to jedź wolniej i to jest ok”, to mamy składanie ofiar w ludziach Świętej Przepustowości.