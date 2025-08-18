500 litrów benzyny w piwnicy bloku w Kielcach. Ludzie bali się, że wylecą w powi
500 litrów paliwa trzymał w piwnicy w bloku mieszkaniec Kielc. Dostaliśmy zgłoszenie, że w piwnicy oraz na klatce schodowej jednego z bloków w osiedlu Sieje mocno wyczuwalna jest woń benzyny opowiadała aspirant Małgorzata Perkowska-Kiepas, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.XeNinja
Co do pojemników, to wygląda jak typowe kanistry z HDPE do przechowywania rozpuszczalników organicznych. Może nie mają odpowiedniej pieczątki, ale
@ApageZ: W opisie jest informacja o "mocno wyczuwalnej woni benzyny". Więc albo patałach oblał pojemniki przy napełnianiu, nie dokręcił, lub jednak gdzieś uszczelka nie trzyma... Składowanie paliwa stwarza 'umiarkowane' zagrożenie pożarowe, tak emisja oparów (woń benzyny) to dodatkowe zagrożenie wybuchem oraz podniesienie poziomu zagrożenia pożarowego.
Powinien dostać bardzo wysoki mandat.
A to nie podchodzi pod jakiś paragraf?
Tak, mówi się powszechnie "na mojej klatce" (o ile ktoś mieszka w bloku) bo "w mojej klatce" brzmi dziwnie.
Ale kto mówi "w osiedlu"? Pewnie ci sami co mówią "w Ukrainie" ( ͡º ͜ʖ͡º)
Przecież można powiedzieć na terenie osiedla.
A co do osiedla - raczej po prostu pomyłka
