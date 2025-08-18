Kobiety powinny pracować 4 lata dłużej? Dane o wieku emerytalnym zaskakują
Emerytalny absurd. Kobiety kończą pracę 4 lata za wcześnie, mężczyźni 3 lata za późnomartty
Komentarze (54)
I bankowo by się znaleźli też mężczyźni, którzy byliby tym faktem oburzeni i by się nie zgodzili na to, bo to wielcy mężczyźni, twardzi, wytrzymali i męscy a kobietki to damy, ksiezniczki i w ogóle jaki facet by się zgodził
1) Kultura pseudorycerska - czyli wychowanie w poczuciu, że męskie emocje są niewartościowe a wręcz "pedalskie", a za to kobiece są święte i facet istnieje głównie po to by dbać o swoją witaminkę albo umierać za ojczyznę
2) Traumy pokoleniowe - pokolenie z wojennym PTSD wychowywało w realiach systemu komunistycznego kolejne pokolenie - pokolenie naszych ojców - którzy pocieszenia emocjonalnego szukali
Czemu niby ja mogę dźwigać więcej w pracy niż kobieta? Czy to znaczy, że mam sprawniejszy organizm, więc obiektywnie "lepszy" czy jednak jesteśmy równi?
To tam jeszcze pikuś, ale dlaczego ja mogę pracować dłużej,
Oczywiscie porzadnie przemyslec
Skracanie w zależności od liczby dzieci jest bez sensu, czemu chcesz karać ludzi za to że nie mają dzieci, przecież składki odkładali, a to od odkładanych składek powinna zależeć emerytura. To że starsze pokolenia zafundowały nam piramidę finansową to nie powinno się odbijać na młodych, tylko właśnie na tych za to
@retzev: lepszy pod jakim wzgledem? Bo na pewno nie pod wzgledem moralnym wykorzystujac tachnich pracownikow z obcych krajow do prac, za ktore swoim nie placimy przyzwoicie.
@Mirek_Cebula: