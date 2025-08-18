Jakiekolwiek rozwiązanie nie będzie idealne a na pewno będzie miało wpływ na dalsze życie milionów Polaków i Polek. Problem w tym, że któraś z grup czuje się / będzie czuć pokrzywdzona - ale tak to jest, gdy nadajesz specjalne prawa, wyjątki komukolwiek. Przychodzi czas wrzucenia wszystkich do jednego worka i już jest wrzawa. A przecież wszyscy jakoś mamy żyć w tym grajdołku. Nie da się mieć świata bez mężczyzn lub bez kobiet. Pokaż całość