Przecież to wygląda na morderstwo z premedytacją, albo jakieś inne porachunki...



Chyba nikt nie może być tak głupi, żeby zobaczyć do kogoś kto idzie do płotu, żeby otworzyć bramę, i pomyśleć, że to na pewno dzik??



Za samo takie tłumaczenie powinny być jakieś zarzuty.