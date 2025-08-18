Myśliwy pomylił mężczyznę z dzikiem
Wyszedł przed posesję, wówczas w jego kierunku padły strzały. Nie udało się uratować jego życia. Myśliwy zapewnia, że pomylił go z dzikiem.Pienio69
- #
- #
- #
- #
- 40
- Odpowiedz
Wyszedł przed posesję, wówczas w jego kierunku padły strzały. Nie udało się uratować jego życia. Myśliwy zapewnia, że pomylił go z dzikiem.Pienio69
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (40)
najlepsze
Chyba nikt nie może być tak głupi, żeby zobaczyć do kogoś kto idzie do płotu, żeby otworzyć bramę, i pomyśleć, że to na pewno dzik??
Za samo takie tłumaczenie powinny być jakieś zarzuty.
Kto na polowaniu strzela w kierunku zabudowań.