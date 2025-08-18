Spokojnie...



Wolnorynkowcy zwalą winę i tak na lewactwo, bo skoro w takiej Kalifornii rządzą od zawsze, a ludzie tam w namiotach śpią to to na pewno ich wina. Najgorsze jest to, że Polska jako republika bananowa USA (dołnalddd trampp dołnalddd trłampp) podlizuje się temu najbogatszemu państwu trzeciego świata, to oczywiście te wszystkie wolnorynkowe wypierdy skopiuje, żeby polaczek mógł się poczuć jak amełykanin kurłaaa fak, a jak będzie źle to się zrzuci winę Pokaż całość