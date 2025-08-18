Pożegnanie ze styropianem? Unia i rząd szykują zmiany w ociepleniach budynków
W branży budowlanej wrze, bo chodzi o najpopularniejszy (i najtańszy) z materiałów izolacyjnych. Zmiany w przepisach dotyczące styropianu planują zarówno unijni urzędnicy, jak i polskie ministerstwo.VoxClamantisInDeserto
Komentarze (95)
@muak47: Jezus był Polakiem a nie żadnym żydem!
@MarianoaItaliano: Ale bzdura. Poczytaj gdzie stał ten budynek i jakie wymogi spełniały tam materiały. W 2050 też wygrzebiesz to zdjęcie. Przegapiłeś wymóg uniepalniaczy i nawet ich zmianę ze względów środowiskowych.
Czyli tak: zielony ład dobry!!!
Montujcie fotowoltaike. Kiedy w Polsce fotowoltaika zaczyna podważać sens zielonego ładu to zakazujemy banków energii i panele atarsze niż 10 lat to niebezpieczne elektrośmieci.
Kupujcie niemieckie wiatraki.
Ocieplajcie domy bo Bruksela wam nakazuje. Kiedy w Polsce ludzie mają ocieplone domy i fotowoltaikę okazuje się, że ocieplenie styropianem c-----e i trzeba utylizować i kupować niemiecką wełnę skalną xD
Rządzą nami idioci opłacani przez megakorporacje.