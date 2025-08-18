Unia się znowu zaczyna przyduszać, żeby tylko nie emitować CO2. A taka Azja (a zwłaszcza Chiny) mają to w głębokiej du...e i emitują na potęgę. Ostatecznie my zostaniemy z niczym i może nas będzie stać na import ziemniaków (bo u nas też zabiją rolnictwo) i to też za ciężki pieniądz