Zaleca się unikanie długotrwałego zapisywania dużych plików, zwłaszcza jeśli używamy dysku z kontrolerem Phison lub nośnika danych ze wspomnianej listy.

Najlepiej wogole nie używać komputera. Windows działa bezproblemowo gdy komputer jest wyłączony. Chociaż nie czekaj Windows potrafi sam sobie komputer włączyć a potem na przykład robić aktualizacje. Czy to przypadkiem nie podpada pod długi zapis dużych plików? Ewentualnie hibernacja i zrzut RAMu. Chyba pozostaje tylko deinstalacja.