Najnowsza aktualizacja Windows 11 niszczy dyski twarde użytkowników
Najnowsza aktualizacja systemu Windows 11 może powodować problemy z dyskami, które ulegają awarii po zapisaniu dużej ilości danych. Wydaje się, że problem dotyczy szczególnie nośników z kontrolerami PhisonRezerwista
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 68
- Odpowiedz
Komentarze (68)
najlepsze
Najlepiej wogole nie używać komputera. Windows działa bezproblemowo gdy komputer jest wyłączony. Chociaż nie czekaj Windows potrafi sam sobie komputer włączyć a potem na przykład robić aktualizacje. Czy to przypadkiem nie podpada pod długi zapis dużych plików? Ewentualnie hibernacja i zrzut RAMu. Chyba pozostaje tylko deinstalacja.
A mnie się wydaje, że problem dotyczy chyba szczególnie całej krowy zwanej windows 11
10 to ostatni chyba w miarę ok działający os.
jak zwykle ludzie którzy nie pracują nawet na Windowsie 11 mają najwięcej do powiedzenia ( ͡° ͜ʖ ͡°)