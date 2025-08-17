Zaczęło się? W Europie chcą już rozszerzenia monitoringu wizyjnego na obywateli.
Monitoring jest coraz chętniej wykorzystywaną metodą na kontrolę przestrzeni publicznej. Europejski kraj właśnie staje przed kolejnym testem granic technologicznego nadzoru. Krytycznych głosów nie brakuje. Austria chce rozbudować monitoring.Rezerwista
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 71
- Odpowiedz
Komentarze (71)
najlepsze
a może bez imigrantów by było bezpiecznie jak 20 lat temu ?
hmmm
czyli sprowadzamy imigrantów obcych kulturowo, robi się niebezpiecznie "eee to wiecie trzeba oddać swobody obywatelskie, prywatność, gotówkę bo wiecie... przestępczość"
dla mnie przestępcy to : włamanie, rozbój, napad rabunkowy, wymuszenie rozbójnicze, oszustwo, morderstwo, wymuszanie haraczy, g---t, zniszczenie cudzej własności, fałszowanie produktów, uporczywe nieoddawanie długów itp rzeczy
^^ klaskał bym na rozszerzenie kompetencji służb
https://pl.wikipedia.org/wiki/System_zaufania_spo%C5%82ecznego
absolutnie nie chwalmy tych
Państwo - kamery wszędzie, obywatel - zakaz rejestratorów w samochodach.
@mimmo: a jak to wyglada z kamerami domyslnie wbudowanymi w auto?
Bo jednak jest różnica, pomiędzy monitorowaniem miejsc, a podglądaniem obywateli. A przynajmniej powinna być. Tymczasem często mam wrażenie, że jestem cichcem podglądany
@HeniekZPodLasu: Bzdura. Każdy system potrzebuje zasobów do podtrzymywania jego działania. Nigdy nie będzie "pokrycia całego kraju". Ale za to, rzeczywiście, kiedy są ukryte można spodziewać się ich wszędzie. I o to poczucie, bycia nieustannie kontrolowanym, chyba też nadzorcom owieczek chodzi.
@Ilahinefes: wręcz przeciwnie - chodzi właśnie o to, żebyś nie czuł się osaczony, spoglądającymi na Ciebie z każdej strony czarnymi oczyma w oczojebnych kolorach
ale wiadomo, austra to zgnilizna lewacka, a wegry to ostoja normalnosci i rozsadnego konserwatyzmu, wiec na pewno nie dostanie know-how od chinczykow ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Ktoś tu długo spał. Dziś w głupim markecie jest więcej kamer niż 30 lat temu pod Pałacem Prezydenckim.
Wielokrotnie pisałem, że lewicowe świry w EU nie mogą się doczekać aby wprowadzić w życie wszelkie "wynalazki"z Chin a szczytem będzie wprowadzenie cyfrowego Euro (testy już za parę tygodni) gdzie będzie można zaprogramować co się chce.