Z tymi kamerami już na samym początku jest problem: dlaczego one zawsze są, mniej lub bardziej, ukryte? Dlaczego nie są np. wielkie i żółte lub czerwone? Tymczasem one przeważnie zlewają się gdzieś z tłem i ledwo je widać. To tak jakby gliniarze chodzili zawsze w cywilnych ciuchach i bez mundurów.

Bo jednak jest różnica, pomiędzy monitorowaniem miejsc, a podglądaniem obywateli. A przynajmniej powinna być. Tymczasem często mam wrażenie, że jestem cichcem podglądany Pokaż całość