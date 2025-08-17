Niedawno zamówiłem ze sklepu internetowego Hebe lakier do paznokci który nie miał żadnych opinii.
Gdy go wypróbowałem, okazał się on być niewypałem. Więc postanowiłem wystawić mu negatywną opinię. Najpiperw wszedłem na stronę produktu w sklepie internetowym Hebe, i moim oczom ukazało się takie coś:
Dość rzadkie imię w krajach w których działa Hebe, więc raczej mało prawdopodobne że to zbieg okoliczności.
Więc kliknałem ... i Zgłaszam, i przekierowało mnie do strony w domenie https://trustmate.io, gdzie zaznaczyłem to:
i w polu Uzasadnienie zgłoszenia napisałem że wygląda na to że opinia została wystawiona w moim imieniu.
Po czym wszedłem na mój e-mail i kliknąłem w link wysłany przez hebe nawołujący do oceniania produktów. Wystawiłem odpowiednie opinie.
Po tym zabiegu wygląda na to że zmieniła się treść i ilość gwiazdek oceny:
https://web.archive.org/web/20250817171743/https://www.hebe.pl/ados-lakier-do-paznokci-dla-mezczyzn-6-10-ml-000000000000490979.html
https://www.hebe.pl/ados-lakier-do-paznokci-dla-mezczyzn-6-10-ml-000000000000490979.html
Tak więc, wygląda na to, że jeśli nie wystawisz opinii to sklep wystawi ją za ciebie.
To samo miałem z pastą accura z kąkutronika przewodność cieplna 11 W/mK, więc totalna topka! Opinie też wychwalające pastę pod niebiosa. Kupiłem, bo potrzebowałem na szybko, a na w sklepie tylko to. Co się okazało temperatury gorsze niż na chińskim PTM7950, który ma przewodność 8,5W/mK. Oczywiście pierwsze 10 opinii to 5/5, za to
jacy chcą
Pozytywny generyczny komentarz napisany przez anona ma dla mnie takie samo znaczenie