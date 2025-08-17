Niedawno zamówiłem ze sklepu internetowego Hebe lakier do paznokci który nie miał żadnych opinii.

Gdy go wypróbowałem, okazał się on być niewypałem. Więc postanowiłem wystawić mu negatywną opinię. Najpiperw wszedłem na stronę produktu w sklepie internetowym Hebe, i moim oczom ukazało się takie coś:

Dość rzadkie imię w krajach w których działa Hebe, więc raczej mało prawdopodobne że to zbieg okoliczności.

Więc kliknałem ... i Zgłaszam, i przekierowało mnie do strony w domenie https://trustmate.io, gdzie zaznaczyłem to:

i w polu Uzasadnienie zgłoszenia napisałem że wygląda na to że opinia została wystawiona w moim imieniu.

Po czym wszedłem na mój e-mail i kliknąłem w link wysłany przez hebe nawołujący do oceniania produktów. Wystawiłem odpowiednie opinie.

Po tym zabiegu wygląda na to że zmieniła się treść i ilość gwiazdek oceny:

https://web.archive.org/web/20250817171743/https://www.hebe.pl/ados-lakier-do-paznokci-dla-mezczyzn-6-10-ml-000000000000490979.html

https://www.hebe.pl/ados-lakier-do-paznokci-dla-mezczyzn-6-10-ml-000000000000490979.html