Chiny (kiedyś też Rosja) posiadają olbrzymie fundusze i nie są ograniczone naszą moralnością czy prawem. Z pewnością na poziomie krajowym mają fundusz na przekupywanie i przepychanie korzystnych dla nich ustaw w innych krajach. Stąd zielony ład i jednocześnie zamykanie elektrownii jądrowych, które były najbardziej eko, niekontrolowana migracja z Afryki zamiast kontrolowanej wartościowych osób itd itd, wszystko to ogranicza konkurencyjność firm europejskich i ułatwia ich przejęcie przez chińskie. Nie jest to przypadek.



