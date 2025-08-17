Jak "zielone" regulacje niszczą europejski przemysł motoryzacyjny?
Jak proekologiczne regulacje w Europie doprowadziły do spadku zysków wiodących producentów samochodów, takich jak Mercedes i Volkswagen. Materiał stawia tezę, że polityka klimatyczna Unii Europejskiej osłabia europejskie firmy, a jednocześnie wzmacnia chińskich producentów.awres
Komentarze (38)
Ale są też zwolennicy innych frakcji, od czapy typu "producenci mają za duże marże".
Dawno nie było u nas kryzysu który pozwoliłby zastąpić obecne lewicowe elity na elity które rządzą twardą ręką.
Żadne gadanie tego nie zmieni dopóki ludziom wciąż żyje się wygodnie..
Jak zaczną jeść gruz to nagle zagłosują na ekstrema obiecujące poprawę a nie elity konserwujące to co znane
Inny
Oni też mogli obniżać koszty produkcji poprzez zwiekszona automatyzację i koncentrowanie łańcucha produkcyjnego w mega fabrykach budowanych w europie wschodniej, ale wolą kupować podzespoły od chińczyków i wydawać hajsy na reklamy z murzynami i lgbt.
A wymusić na reszcie zbytnio już nic nie możemy bo utraciliśmy jakąś poważną pozycję na arenie międzynarodowej gdzie staliśmy się pionkiem w rozgrywce USA vs. Chiny.
Przypominam że za te zielone wariactwo odpowiadają ludzie którzy uznali że najlepszym pomysłem będzie zamknięcie w Niemczech elektrowni jądrowych.
Myślę, że max 5 lat chyba, że Chiny kupią VV albo AUDI (dla patentów bo technologicznie już są lepsi)
@manstain: Volvo Cars, bo pewnie o tym myślisz, należało do Forda i tę firmę, która produkowała samochody osobowe, sprzedano Chińczykom. Volvo Trucks produkująca ciężarówki i sprzęt specjalistyczny nadal jest w rękach Szwedów.
Podobnie jak z Iveco, hindusi kupili tylko dostawczaki, ciężarówki wojskowe, specjalistyczne Iveco pozostały w rękach włoskich.
Rosja atakująca europę bezpośrednio to raczej byłby ostatnim krokiem całego planu.
Silni ludzie tworzą dobre czasy.
Dobre czasy rodzą słabych ludzi.
Słabi ludzie tworzą ciężkie czasy - tu znajduje się obecnie cywilizacja europejska