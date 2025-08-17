Z dwulatką, dwoma promilami i w ciąży. Z impetem wjechała w słup
Kobieta w ciąży z impetem wjechała w słup telekomunikacyjny w miejscowości Jawiszowice (woj. małopolskie). Jak się okazało, 38-latka miała dwa promile alkoholu we krwi, a pod opieką dwuletnią córkę.Kolekcjoner_dusz
Wraz z falami feminizmów, równouprawnienia, zwiększył się tez odsetek alkoholizmu wśród kobiet...
Dwa promile to nie jest już lekki rausz. Laska pije w ciąży, wsiada za kółko, zabiera drugie dziecko...
Tutaj też pewnie piła z winy faceta i chciała ratować dzieci przed nim.
@Duzy_Kotlet: awantura w chacie, zrobiła flachę prawie na hejnał, o------o, wzięła samochód
@rybeczka: gorzej jak go pogoniła i pracował na alimenty
@dither: w Niemczech na hucie, żeby mieli co żreć i gdzie mieszkać