Ciekawe czy nie zrobią takiego numeru, że ten deweloper bedzie magicznie powiazany z Komisją Europejską i będą wynajmować mieszkania po 3tys euro imigrantom, ktorych bedą sami przywozić do Polski i obciążać nasz budżet ( ⌐ ͡ ■ ͜ ʖ ͡ ■ )