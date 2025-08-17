Niemiecki deweloper kupił 5 tys. mieszkań w Polsce pod wynajem.
Resi4Rent, jedna z największych firm w Polsce oferujących mieszkania na wynajem, sprzedała 5 322 lokale Vantage Development, spółce należącej do TAG Immobilien Group, czyli hamburskiej firmy z branży nieruchomości. Mieszkania zlokalizowane są w 18 projektach Resi4Rent w sześciu największych polskichkolakow
Komentarze (56)
najlepsze
@Wielka-Polska-Betonowa: to teraz masz od Niemca wynajmować, od prywaciarza.
mówię wam mordy, kataster od trzeciego mieszkania to literalnie komunis, a co będzie jak kiedyś po latach rezygnowania z latte sami odłożymy na zakup 5 322 lokali na wynajem?
A jak im sie pozwoli na jeszcze wieksza porcje rynku to ceny wzrosna jeszcze bardziej, bo im nie zalezy na tym zeby mieszkania byly dostepne, tylko na monopolizacji rynku nawet jakby unity mialy
¯\(ツ)/¯
Kurde, mnie by nie było stać na sam wydruk aktów notarialnych. XD Przy stawce 6 zł za każdą rozpoczętą stronę, załóżmy, że każdy akt ma 15 stron = prawie 500 000 złotych.
JEDYNYM SPOSOBEM JEST
a) brak wlasnosci firm mieszkan dla mieszkania. ktos chce miec na wynajem airbnb lokum? niech kupuje aparthotele, inne podatki i inne obciazenia.
b)