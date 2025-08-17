Nadchodzi ETS2, Unia przygotowuje się na szok cenowy
Bruksela domyka przepisy, które znacząco podniosą ceny paliw i rachunki za gaz i energię. Urzędnicy UE zapowiadają wypuszczenie na rynek paliw z rezerw jeśli ceny będą zbyt wysokie.Manah
- #
- #
- 72
- Odpowiedz
Komentarze (72)
najlepsze
Myślę, że dożywotnie więzienie oraz konfiskata całego majątku wystarczy.
Czyli socjalizm będzie dzielnie zwalczał problemy, które sam stworzył. Za bohaterską walkę z owymi problemami towarzysze urzędnicy z Brukseli przyznają sobie zasłużone nagrody.
jak widać chyba słowo "nadchodzi" jest na miejscu.