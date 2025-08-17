"Urzędnicy UE zapowiadają wypuszczenie na rynek paliw z rezerw jeśli ceny będą zbyt wysokie."

Czyli socjalizm będzie dzielnie zwalczał problemy, które sam stworzył. Za bohaterską walkę z owymi problemami towarzysze urzędnicy z Brukseli przyznają sobie zasłużone nagrody.