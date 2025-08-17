Urwane szczęki, popękane czaszki - plaga wypadków na hulajnogach elektrycznych
Statystyki są szokujące - od 27 czerwca do 28 lipca 2025 roku doszło do 756 zdarzeń, które wymagały interwencji medyków. W 422 poszkodowanymi były dzieci. Co więcej, używany jest sprzęt, który nie powinien wogole poruszać się po publicznych drogach.ArnoldZboczek
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 55
- Odpowiedz
Komentarze (55)
najlepsze
Jedyne za co grożą szykany, to przekroczenie prędkości, „akcja trzeźwość” i ew. jak się nawywija, że pojazd nie nadaje się do jazdy i patrol zdąży doturlać się do miejsca zdarzenia.
Armia ludzi jeździ bez uprawnień, które utracili, albo nigdy nie wyrobili.
Dziesiątki tysięcy pojazdów nie nadających się do jazdy w ruchu.
Mamy demografię jaką mamy, tymczasem pozwalamy najmłodszym rozwalać się po drogach.
Ten
@sylwke3100: albo zacząć wymagać uczciwej pracy, za niemałe jednak pieniądze (inb4 jakiś płaczek od munduru jak to na chleb i nowe bmw nie starcza)
Nie chce im się ruszyć zadów przy prewencji, z łaski staną z suszarką na rogatkach co drugi dzień, a potem zdziwko, że trzeba do trupa jechać.
Taki gówniarz to kilkadziesiąt lat podatków.
A nie daj borze rozwalony
Słyszałem tylko, ała, ała.
Chujnoga pewnie też popsuta, nie było mi żal, bardziej kobiety w samochodzie, która się może gdzieś do pracy,
@Turbonekro: Do tego brak OC, naprawa z własnej kieszeni i odszkodowanie tylko w drodze sądowej.
@sawes1: Leczy się ich płacąc m.in. z twoich podatków.
@grafixautozine: tak, to je konieczność. Homologacja, wówczas rejestracja - inaczej nie pozbędziemy się problemu. Podobnie z tymi "rowerami" elektrycznymi, które wyglądają jak motocykle i mają koła grube jak w samochodach.
Ps. Podobnie jest z rowerzystami.
Btw jeśli taki zrobi krzywdę sobie to wuj z nim. Gorzej jak debil na hulajnodze potrąci dziecko, które nie ma szans na przeżycie po zderzeniu z pędząca chodnikiem czy też scieżką rowerową ponad 50kmh hulajnogą.