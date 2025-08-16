120 lat temu urodził się Marian Rejewski, który złamał kod Enigmy
Marian Rejewski był polskim matematykiem i kryptologiem. Jego dokonania przyczyniły się do klęski III Rzeszy w II wojnie światowej. W sobotę mija 120. rocznica jego urodzin.Bobito
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 38
- Odpowiedz
Komentarze (38)
najlepsze
Oczywiście nie umniejszam roli Polaków (i zachęcam do odwiedzenia muzeum Enigmy w Poznaniu), ale mimo wszystko wolałbym abyśmy nie ulegali tępej propagandzie jak to nasz sukces został skradziony przez Anglików
Anglojęzyczne kino mówi, że to Turing, w Polsce to nazwisko usłyszysz dopiero studiując infę
Komentarz usunięty przez moderatora