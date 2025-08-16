Zuzanna Kula z rekordem świata!
Zuzanna Kula pobiła rekord świata w przysiadzie ze sztangą w trójboju siłowym podczas The World Games osiągając wynik 223 kg.Yakotak
- #
- #
- #
- #
- #
- 14
- Odpowiedz
Zuzanna Kula pobiła rekord świata w przysiadzie ze sztangą w trójboju siłowym podczas The World Games osiągając wynik 223 kg.Yakotak
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Komentarze (14)
najlepsze
223kg, a waży 52kg. Jak za kilka lat nie zostanie kaleką, to będzie sukces.
Komentarz usunięty przez moderatora