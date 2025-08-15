Norwegowie skupują akcje Orlenu! Według nich Orlen ciekawszy niż CD Projekt
Norweski fundusz w swoim portfelu posiada między innymi akcje spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych. Wśród nich między innymi akcje Orlenu, które zostały zwiększone do 0,8% w akcjonariacie, o wartości na koniec czerwca 20,7 mln dolarów.FXMAG
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 44
- Odpowiedz
Komentarze (44)
najlepsze
dopóki nie będzie sensowniejszych baterii lub źródła prądu to zapomnij o rewolucji
Poza tym takie fundusze dziś kupują jutro sprzedadzą.
Brakuje pilne w nagłówku ;)
@wesolymaluch: Nikt nie ma 50% więc każdy głos ma znaczenie.
Więc nie dziwota że biznes paliwowy jest bardziej stabilniejszym i przewidywalnym rynkiem niż producent gier....
(Gemini)
Co jest o tyle ciekawe, że