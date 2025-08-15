Czasem mam wrażenie że ich nienawiść do polaków zdecydowanie wykracza po za tą którą pałają do szwabów.

Może to dlatego że niemców już praktycznie roznieśli w pył, ale z nami nie było i raczej nie będzie tak łatwo. Stąd agresja



Były kraje i narody które otwarcie kolaborowały z Hitlerem, pomagały wywozić i mordować żydów - ale to Polacy są najgorsi. Ktoś zaraz wyskoczy z Jedwabnem... Proszę nie zapominać że w całej kontynentalnej Pokaż całość