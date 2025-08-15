W Izraelu wcale się nie hamują. Skandal, co piszą teraz o Polsce
Po kilku godzinach od skandalicznej oprawy izraelskich kibiców na temat Polaków podczas meczu Maccabi Raków (0:2), w tamtejszych mediach na próżno szukać krytyki własnych rodaków. Dziennikarze sportowi piszą za to o Polakach, którzy "kolaborowali z Niemcami w czasie Holokausturybak_fischermann
@czarnykredens: to proste. Ambasada USA nie pozwala :)
Ręka w rękę z Hitlerem – Jean-Claude Valla
Poniżej przedstawiamy artykuł pochodzący z francuskiego pisma „Minute” (nr 1843 z 13 sierpnia br.[2007] i nr 1844 z 20 sierpnia) dotyczący współpracy Żydów z Adolfem Hitlerem i III Rzeszą.
https://www.bibula.com/?p=25019
:
PS. Uważam, że Polska powinna wypowiedzieć symboliczną deklarację wojny Izraelowi. Wyłącznie symboliczną, to wystarczy. Zamknąć przed nimi granice. Za obmalowaną w swastyki polską ambasadę i fałszywe oskarżenia dla zysku. Za rozgłaszanie światu kłamstwa zrównującego Polskę z niemieckimi nazistami. Za to wszystko co robią światu i nam.
Może to dlatego że niemców już praktycznie roznieśli w pył, ale z nami nie było i raczej nie będzie tak łatwo. Stąd agresja
Były kraje i narody które otwarcie kolaborowały z Hitlerem, pomagały wywozić i mordować żydów - ale to Polacy są najgorsi. Ktoś zaraz wyskoczy z Jedwabnem... Proszę nie zapominać że w całej kontynentalnej
Z perspektywy czasu widać że nie warto było ich ratować.
Warto sobie odpowiedzieć na pytanie, w czym nasz nacjonalizm jest gorszy od tamtego? Okazuje się, że my pragniemy utrzymać jednolity naród na naszym
Komentarz usunięty przez autora
@mimmo: USA ich bronią, a tym bardziej w obecnym czasie nie możemy sobie pozwolić na kosę z USA.