Polska szkoła dzisiaj zawodzi. Umiera czytanie ze zrozumieniem
Polscy 15-latkowie czytają coraz gorzej, a spadek umiejętności rozumienia tekstu jest alarmujący. Nauczyciel z 55-letnim stażem ostrzega przed plagą "wtórnego analfabetyzmu" i wskazuje, że kłótnia o lektury to tylko zasłona dymna znacznie większego problemu.VoxClamantisInDeserto
Komentarze (28)
W USA czy UK a nawet Niemczech nie ma czegoś takiego jak obowiązkowe lektury. Jest ogólny wykaz ale wszystko zależy od nauczyciela. Często czyta się fragmenty na lekcji żeby analizować konkretny tekst.
Akurat lubię czytanie, ale chęć do niego mocno ucierpiała przez listę lektur, która w większości jest niestety niewiele warta.
Ci, których na to stać wychowają dzieci, które będą pisały, czytały i liczyły. Skończą studia i będą kastą zarządzającą majątkiem kasty posiadającej. A reszta będzie materiałem eksploatacyjnym w produkcji, usługach itp.