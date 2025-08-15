Nie zawodzi tylko robi to co jest zamierzone :) to samo co na zachodzie, głupim narodem dobrze się rządzi, nasze szkoły publiczne były na poziomie zachodnich płatnych. Ludzie wyjeżdzałi na zachód i poziom tych w stanach / UK był żenujący tak że ludzie po starej podstawówce (do rocznika 1985) nie musieli nic robić w liceum.