Dumping, obchodzenie VAT-u, produkty zagrażające zdrowiu. Temu zalewa Europę
Temu. Chiński gigant handlu internetowego podbił świat. Problem w tym, że robi to, stosując nieczyste zagrywki. Dumping, wsparcie ze strony chińskiego państwa, sprzedawanie podróbek oraz produktów niebezpiecznych dla zdrowia i życia dzieci to tylko część przewinień.VoxClamantisInDeserto
Komentarze (69)
najlepsze
Dumpingu nie ma wtedy, gdy janusz kupuje bezpośrednio w Chinach i później sprzedaje z 600% biciem jako polska marka. Albo z 900% biciem jako niemiecka. Wtedy jest git.
Chińczyk coś produkuje za dolara i sprzedaje za 2 = nieczysta zagrywka
Polska firma kupuje coś od Chińczyka za 2 dolary i sprzedaje 50 zł = uczciwy biznes
Polska firma produkuje coś co powinno się produkować za 2 dolary, ale przez podatki, regulacje i absurdalnie drogi prąd produkcja tego przekracza 5 dolarów = ekologia
wifi chociaż miał?( ͡° ͜ʖ ͡°)
Ja dzisiaj dodawałem do sklepu usługę dhl parcel do kilku krajów. Wysyłka paczki pół kilograma kosztuje 60 złotych brutto.
Chińczyk z kanonu wysyła do Holandii za 5 złotych brutto :-)
Zamówiłem ostatnio paczkę z ciekawości za 1000 zł z Chin. Deklaracja chińczyka na 73 euro. :-) chińczyk chciał mi sprzedać bez vatu i cła chociaż ja widziałem, że będę musiał zapłacić (teraz mam konwersacje z us :-)).
Do tego wszystkiego zaraz dojdą kwestie związane
@ZawodowyMacherOdLosu: czyli sam zgłosiłeś im nieprawidłowość? Tylko po co, skoro twierdzisz, że to nic nie daje i za fałszywe deklaracje im nic nie grozi?
Czyli teraz będziesz musiał zapłacić więcej, tak byś pewnie nie zapłacił nic, bo do 150 euro jest bez cła, tylko podatek VAT, jeśli nie opłacili z góry...
Szybko się okazało, że oclenie paczki trwa miesiąc (kolejna ich przewaga). Ale jak już pytasz co mi grozi. Gdybym ja wysyłał i tak zadeklarował - więzienie. Chincyzkowi? No odeślą mu tą paczkę.
Równi i równiejsi w eu :-)