UK: 77-latka jedną z setek aresztowanych osób podczas protestów w Londynie
77-letnia Ginnie Herbert, była jedną z ponad 530 osób aresztowanych w Londynie w sobotę 9 sierpnia za okazanie poparcia dla Palestine Action i sprzeciw wobec brytyjskiej polityki względem konfliktu w Gazie.Korda
@maniek-maniewski: kto ci takich głupot nagadał, wyszli bo unia zbyt wolno wprowadzała lewackie pomysły. Po wyjściu z unii zaczęły obowiązywać dwa prawa w UK, jedno - surowe dla tubylców, i drugie łagodne - dla przybyszów o ciemniejszej karnacji. W unii nie mogliby tak zrobić
Czy seniorzy mają ulgi w prawie?
@mielonkazdzika: Na szkodę UK to działa UK a nie jakieś frędzle co samolot pomalowały.
@Latarenko: no z tym to sie troche zgodze.