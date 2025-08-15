ALe się w UK z-----o. Wyszli z Unii by uniknąć uchodźców, takie były hasła, i co? Polacy i Czesi uciekli, najechali ich Murzyni z Afryki z IQ 70 i jacyś Pakistańczycy co się rozmnożyli raptem w dwadzieścia lat. I co teraz, koniec UK? Mocarstwo nuklearne w coś się przerodzi? Czy się obronią? To jest temat ciekawy.