"Żadna ze stron". Izrael odpowiada w sprawie skandalicznego banera
"Na takie słowa i czyny, żadnej ze stron, nie ma miejsca ani na stadionie, ani nigdzie indziej" - ustosunkował się Izrael do banera przyrównującego Polaków do nazistów. O jakich dwóch stronach mowa? Czy mamy przez to rozumieć, że Polacy też zawinili?miszmaszyt
Komentarze (45)
najlepsze
No ale przeproszenie za własnych kiboli to już za dużo.
Przecież to standardowa procedura:
Step 1: Nie tylko Żymianie są winni, ale również druga strona
Step 2: To druga storna jest winna, Żymianie się tylko bronili
Step 3: Żymianie są niewinnymi ofiarami, całą winę ponosi druga strona
Step 4: Druga strona to oprawcy winni całemu złu, więc powinni zapłacić odszkodowanie Żymianom
@abgaha: jakieś bliższe informacje? czy tylko propaganda?
A na trybunach umieszczać ich w sektorach mieszanych z kibicami przeciwnej drużyny.
@Gustaw-Lopez: Nie ma takiej potrzeby
Po 2: Baner to jedna sprawa a co z tym typem który pod tym banerem "dymał" dmuchaną lalkę owiniętą naszą flagą? O tym się Pan Zdradek zapomniał wypowiedzieć? Polecam sprawdzić dokładnie filmik bo tu nie chodzi tylko o baner
Po 3: Co w związku z wyzywaniem naszych piłkarzy i dziennikarzy od nazistów?
Po 4: Co
- za fałszywy baner,
- za mordowanie Palestyńczyków,
- za próby wyłudzenia mienia bezspadkowego,
- za kulturę ufundowaną na nieposzanowaniu goja,
- za wieczne robienie z siebie ofiary i jednocześnie wrabianie wszystkich innych w rzekome winy. Ebie fałszem