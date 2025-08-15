Hity

tygodnia

Obowiązkowe Ćwiczenia wojskowe dla beneficjentów KPO
Obowiązkowe Ćwiczenia wojskowe dla beneficjentów KPO
4368
Ludzie masowo kupowali/sprzedawali spółki spełniające kryteria dofinansowań KPO
3935
Szpital nie dostał środków z KPO na onkologię.
Szpital nie dostał środków z KPO na onkologię.
3699
582 tys. na zwalczanie uprzedzeń jurorów w konkursach muzyki klasycznej xD
2937
Gruzini tracą prawo do uproszczonego wjazdu do Polski.
Gruzini tracą prawo do uproszczonego wjazdu do Polski.
2787

Powiązane tagi