Hity

tygodnia

Obowiązkowe Ćwiczenia wojskowe dla beneficjentów KPO
4381
Ludzie masowo kupowali/sprzedawali spółki spełniające kryteria dofinansowań KPO
3939
Szpital nie dostał środków z KPO na onkologię.
3706
582 tys. na zwalczanie uprzedzeń jurorów w konkursach muzyki klasycznej xD
2940
Rząd wyłączył mapę wstydu. Tak sprawdzisz, na co przepalane są pieniądze z KPO
2740

