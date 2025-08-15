Manchester wczoraj. Dzień Niepodległości Pakistanu... od Wielkiej Brytanii. xD
To nie jest Islamabad w Pakistanie. To jest Manchester w Anglii. Pakistańczycy zablokowali ulice Manchesteru, aby uczcić Dzień Niepodległości Pakistanu od UK! Unieruchomiona została karetka pogotowia! Biali w Manchesterze. Lata 50. XX wieku: ~98% Lata 20. XXI wieku: 48,7% Well done!ZionOfel
Gangi pedofilskie w Wielkiej Brytanii – skala szokuje!
W samym regionie Greater Manchester policja prowadzi obecnie ponad 1 000 śledztw przeciwko podejrzanym o udział w tzw. grooming gangs – zorganizowanych grupach wykorzystujących seksualnie dzieci. Ofiar zidentyfikowano już ponad 700, najczęściej dziewczynki w wieku 11–17 lat, choć w niektórych sprawach były to dzieci znacznie młodsze.
W
ciekawe czemu w tym tłumie nie ma świętujących kobiet.( ͡° ͜ʖ ͡°)
@ZionOfel: Znaczy.... Moim zdaniem na przykład jeśli jesteś normalnym człowiekiem niezależnie od płci i miejsca pochodzenia to pewne zjawiska będą cię szokować po prostu niezależnie od ich skali. To co się dzieje w Wielkiej Brytanii względem pedo to jest jakiś jeden wielki skandal. Natomiast tak to jest jak wpuszczasz do
@mimmo: To jest bardzo niebezpieczny sposób myślenia bo posługujac się nim, skończymy dokładnie tak samo. Bo nie chcieli, na pewno nie wśród "przeciętnego wyborcy". Tylko nikt nie myślał jakie mogą być konsekwencje tego co się wokół nich dzieje, nikt nie podejrzewał że to może zajść tak daleko, wszyscy myśleli że jak zacznie być faktycznie nie okej, to przecież rząd nie będzie tego kontynuował. A każdy kto
@Zurii: teoretycznie tak, ale realnie to nie bardzo. Jak tak mam styczność z Azjatami z Dalekiego Wschodu to Ukraińcy są naprawdę mentalnie jak pastuchy z bliskiego wschodu w większości.
@OWASP_TopZero: w Warszawie nie lepiej, wracasz wcześniej z pracy a w tramwaju sama ukraińska gwara