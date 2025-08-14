Precedensowy wyrok w Zakopanem. Góral ma wyburzyć nielegalne domy
W Zakopanem zakończył się proces dotyczący pięciu domów na terenie Bachledzkiego Wierchu. Jest to obszar chroniony. Nakaz rozbiórki jest pierwszym od lat 60.enterprize
Byłem świadkiem akcji, gdzie koleś dostał sądownie nakaz rozbiórki kawałka płotu, bo blokował dojazd innemu kolesiowi do działki. Ze trzy lata proces, ale nikt nie wykonał postanowienia sądu - minęło może 7 kolejnych lat.
A to kolega nie zna przepisu pozwalającego brać łapówki, tfu, przepraszam, urzędnik może wyrazić zgodę na odstępstwo od przepisów od paru lat :D
Sędzia nie będzie mile widziany w Zakopanem.
Od razu z grubej rury. Odechce mu się łamania prawa.