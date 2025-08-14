Zanim wybierzecie kolejnego polityka/kolejną polityk na swojego bohatera, to bierzcie poprawkę na to, że 35 lat temu na takich pół narodu wybrało Tuska z Kaczyńskim(i). Owszem można całe życie toczyć polityczne krucjaty pod swoim sztandarem, a można postukać się w pewnym wieku w głowę, być pragmatycznym, politykom nie ufać jak psu i traktować ich jak wrogów, a wybory podejmować tak, żeby mieli jak najbardziej pod górkę.

