Ekspansja islamu w Europie. Dramatyczne dane z Austrii
Nowe dane opublikowane w roczniku statystycznym pokazują, że współczynnik urodzeń wśród muzułmańskich imigrantek w Austrii jest prawie trzykrotnie wyższy niż wśród rodowitych Austriaczek. Drastycznie wzrastająca ilość rodzin islamskich w tym kraju w szybkim tempie zmienia skład demograficzny społeczKapitanTorpedal
- #
- #
- #
- #
- #
- 13
- Odpowiedz
Komentarze (13)
najlepsze
@Naparstek: pamiętaj te potwory nie są ludźmi. nie mają empatii, moralności, honoru ani jakichkolwiek innych ludzkich emocji i wartości. jako pierwsze przejdą na islam i będą mordować niewiernych.
http://www.rhm.uni-koeln.de/128/Devine.pdf
Komentarz usunięty przez autora