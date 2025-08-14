Pamiętacie lexusa dla rektora? Minister stwierdził, że wszystko jest OK
Czyli rektor Politechniki Bydgoskiej wozi się lexusem za prawie 700 tys. zł zgodnie z procedurami.1982mk
Komentarze
najlepsze
czy to państwowa czy prywatna szkoła - masa z nich odwala od lat na grubo
nic dzwinego że zagranicą nie biorą na poważnie dyplomów z post PRL polski
Drogo, ale adekwatnie. Raczej tylko bym sprawdził czy przetarg nie był napisany tak, ze tylko Lexus spełniał te wymagania, a obiektywnie takie same auto innej (dobrej) marki byłoby dużo tansze.
Czyżby KPO? ( ͡º ͜ʖ͡º)
No właśnie problem polega na tym, że to nie z jego kasy, tylko środków instytucji publicznej.