Ktoś spuścił trujące odpady do rzeki. Tony śniętych ryb we Wkrze.
Katastrofa ekologiczna we Wkrze! W wodzie nie ma tlenu, z rzeki wyłowiono już tysiące martwych ryb. Rzeka Wkra objęta jest programem natura 2000 i jest ceniona ze względu na walory krajobrazowe i turystyczne.diler_biedy
Komentarze (16)
@brow-n: Najwyraźniej nie rozumiesz. Tak samo Odra za PIS nie była martwa, tak samo teraz martwa nie będzie Wkra. W lecie, jak poziom wody jest niższy, siłą rzeczy każde zatrucie ma większe stężenie, więc i gorsze skutki.
Problem w tym, że wtedy z Odrą zrobiono sprawę polityczną - sugerowano katastrofę ekologiczną, martwą rzekę, jakieś trujące odpady. Jakby nie to, że chodziłem wtedy z psem na spacer
Koszty poniesione przez policje w celu ustalenia winnego 50k
Mandat 500 zł
