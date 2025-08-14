Mamy 40 stopni na dworzu, niski poziom wody i zdychają ryby. 100 wykopków napisze śmieszne komentarze o ściekach, niskich mandatach, państwie z kartonu - a potem się okaże że to naturalna przyducha. Nie jestem ekspertem, wystarczy obserwować grupy miłośników oczek wodnych. Ludzie wydają tysiące złotych, kupują przemyślne filtry, kosmiczna chemia, napowietrzacze, karmienie o wyznaczonych godzinach i jak woda ma odpowiednią temperaturę- a i tak im teraz ryby zdychają ¯_(ツ)/¯

