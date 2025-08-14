Pacjent z cukrzycą typu 1 zaczął samodzielnie produkować insulinę po przeszczepi
Marzenie o skutecznym wyleczeniu cukrzycy typu 1 może być bliższe realizacji. 42-letni Szwed z tą chorobą przeszedł przełomowy zabieg przeszczepu genetycznie zmodyfikowanych komórek trzustki, który pozwolił jego organizmowi ponownie wytwarzać własną insulinę. Co istotne, pacjent nie musiał przyjmowaSpike-83
Komentarze (17)
Czyli długa droga jeszcze do wyleczenia cukrzycy...
"Szacunki wartości rynku leków na cukrzycę w 2022–2025 r. wahają się od około 60 do 100 mld USD, a prognozy do 2030 r. typowo wskazują możliwość osiągnięcia ~100–170 mld USD."
@rambo122: z tego co pamiętam to większość ludzi którzy chorują na cukrzycę ma typ 2(w PL chyba ok 90%). A w artykule mowa o typie 1. Więc firmy i tak będą miały nabywców.
A nieliczni spełniają idee twórców.
Jedyny problem jaki widzę to że modele ai podlegają tym twórcom. Co tworzy monopol? New feudalizm? Jeszcze większy kapitał w rękach "twórców"??.