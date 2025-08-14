Wielka Brytania zalewana przez "średniowieczną inwazję" muzułmanów
Brytyjska posłanka twierdzi, że "kultura mężczyzn z krajów o przeważającej populacji muzułmańskiej, jak Afganistan, opiera się na średniowiecznym pojmowaniu praw kobiet", co prowadzi do licznych napaści i gwałtów. Tylko od lipca 2024 roku przez Kanał La Manche przeprawiło się prawie 50 tys. łodzi!Binkanu
Komentarze (8)
najlepsze
Raczej średniowieczne pojmowanie wszystkiego.
Co za rasista! Czy dostała już karę wieloletniej odsiadki w więzieniu za takie rasistowskie i szowinistyczne twierdzenia?
Kobiety same chciały tych uchodźców, więc teraz powinny być za takie wypowiedzi surowo karane wieloletnimi odsiadkami.
A skoro chciały, to teraz niech zapoznają się z tradycyjnymi kobiecymi ubiorami i zalecanymi wzorcami zachowań -