to jest niesamowite jak u nas jest drogo. Przejechałem się RAZ tą A2 z Warszawy do Berlina i z powrotem - wchodzi 252 zł (126 zł w 1 stronę). Dla porównania opłata za autostrady w takiej drogiej Szwajcarii - za cały rok to 40 chf czyli 186 zł ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° ) my to po prostu lubimy dużo płacić.