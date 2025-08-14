Kolejna podwyżka opłat na A2 - drugi raz w tym roku honk honk
Planowane we wrześniu podwyżki cen za przejazd autostradą A2 Nowy Tomyśl - Konin. To dla waszego dobra kierowcy - spółka Autostrada Wielkopolska S.A. podkreśliła, że zmiana stawek wynika z konieczności zapewnienia potrzebnego kierowcom wysokiego standardu infrastruktury.kapusta5
Komentarze (28)
najlepsze
@fellipe: nie lubimy, ale możemy podziękować wtedy rządzącym za to. Czy za opłaty na "kukczykówce", czy na A4 (Stalexport).
@arcx: i po drodze zawsze można znaleźć fajny bar z dobrym i tanim żarciem 🙃
Pewnikiem w następnym roku StalExport wywali cenę przez sufit by nachapać się jeszcze więcej przed końcem koncesji.