154 Kg kobieta aresztowana za morderstwo poprzez rozgniecenie 10 latka.
Kobieta usiadła na 5 minut na adoptowanym 10latku żeby go ukarać.Neocaridina
Komentarze (35)
- spróbujesz powiesić to się sznur urwie.
- zastrzyk? Nie na końskich dawek trucizny.
- krzesło elektryczne? Jak się nie zawali pod ciężarem to prąd i tak przepłynie przez tłuste spocone cielsko omijając kluczowe narządy.
- rozstrzelać? Warstwa tłuszczu rozproszy energię uderzenia.
Pozostaje chyba tylko wariant z listkiem mięty. #pdk
facet dożywocie lub śmierć 100%
Chauvin dostał 20 za "uduszenie" chwasta i przestępcy
