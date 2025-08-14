Oczywiście panikarze zapominają, że większość Polaków już płaci ETS za ogrzewanie. Polska ma wyjątkowo dużo sieci ciepłowniczych i one już płacą od lat. Teraz tylko trzeba przypilnować polityków aby kasa z ETS szła na termomodernizacje i zmiany w energetyce a nie dotowanie górników.