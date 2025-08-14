Wielka Brytania powoli upada i już nie mówimy o takim incydencie a o całokształcie. Kiedyś światowe imperium a dziś lokalna władza sprawowana jest przez imigrantów którzy 100 lat temu pracowali dla korony.

I tyle z tego imperium, a my jesteśmy świadkami ciekawych zmian w całej Europie. Kraje które kiedyś były potęgą są kolonizowane i to jest mniej więcej ten sam proceder który był stosowany przez Europę w czasach jej świetności gdzie kolonizowana Pokaż całość