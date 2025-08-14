"Inżynier" obnażał się w metrze. Policja zajmuje się.. mężczyznami, którzy go
obezwładnili i wyprowadzili, oskarżając ich o napaść. "British Transport Police (BTP) said officers are treating the incident as an assault" XDDDDDDDDDDDrychlikrychlik
I tyle z tego imperium, a my jesteśmy świadkami ciekawych zmian w całej Europie. Kraje które kiedyś były potęgą są kolonizowane i to jest mniej więcej ten sam proceder który był stosowany przez Europę w czasach jej świetności gdzie kolonizowana
Swoją drogą, ciekawe jestem czy te absurdalne akcje nie mają na celu wyrównania statystyk w więzieniach ( ͡° ͜ʖ ͡°)
"In a video shared online, a man who was later detained under the Mental Health Act, can be seen being kicked and thrown to the floor by passengers on a District Line train in east London last week."
w UK w zasadzie oficjalnie istnieje dwupoziomowy system prawny
prawo jest niezwykle łagodne dla nowo-brytyjczyków i niezwykle surowe dla autochtonów
przybysz za pobicie autochtona dostaje mniejszy wyrok niż autochton za wpis na facebooku