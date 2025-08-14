22-letnia Paulina S. zabiła nożem swojego chłopaka
Jak opisują to media? "Dramatyczne wydarzenie z udziałem olsztyńskiego sportowca i jego dziewczyny". Wszystko byleby nie napisać wprost, że kobieta dopuściła się zabójstwa...vanschout
Komentarze (28)
I już nie brzmi to tak czarno-biało.
gość ją lał, aż ta w końcu go zaj**ała,
także tak ofiarami przemocy są w przeważającej wielkości kobiety, czy to się wykopkom podoba czy też nie.
Większość kobiet nie zgłasza pobicia przez partnera w obawie przed reperkusjami (najczęściej alko-patola)
Nie byłeś w tamtej sytuacji więc za ch*ja tego nie pojmiesz, przez co ta laska mogła przechodzić.
EDIT: w artykule napisane, ze go tylko zraniła... No ale jak to facet.. lekko ranny a już zmarł...
EDIT2: aniołek przezył taki stres ze z 22latki stała sie aż 24 latką
Z artykułu wynika że tam coś się wydarzyło o wiele więcej i nie wiadomo jaki był ciąg wydarzeń prowadzący do tragedii.
Aczkolwiek widzę że niektórzy już klasycznie wyciągają wnioski po nagłówku.
Przecież napisali.
@xer78: Zawsze są dwie -żona i teściowa, albo żona i jej siostrunia piedrolnięta, albo żona i jej psiapsiółka.