Rezerwowałeś pobyt na Booking po 23 stycznia 2023 roku? Czeka na Ciebie 40 zł.
Booking stosował praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów i został ukarany przez UOKiK. Możesz otrzymać 40 złotych albo dodatkowe benefity "genius". Wystarczy złożyc reklamację. Instrukcja w komentarzu.vulfpeck
https://www.consumentenbond.nl/acties-claims/nieuws/2025/booking-claim. Na dzień 4 lipca do pozwu przystąpiło już ponad 200 tys. osób.
Zarezerwowałem apartament na ferie. Rezerwacja była zrobiona w grudniu. Ogólnie gość miał świetne opinie i przez booking wychodziły chyba 1340zł. Zadzwoniłem do gościa i dogadaliśmy się na 1300 zł. Dla mnie w sumie żadna oszczędność, ale pomyślałem gość też coś przytuli i każdy zadowolony. To był błąd. Uratowało nas to, że jechali z nami znajomi którzy zrobili
Nawet się nie ma co wysilać o taką kwotę