Obywatel Ukrainy dźgnął w brzuch Polaka i uderzył kobietę.
Wczoraj wieczorem na Warszawskiej Woli doszło do poważnego zdarzenia z użyciem noża. Ukrainiec dźgnął nożem Polaka i uderzył w twarz stojąca obok kobietę.ni0bi
- #
- #
- #
- 70
- Odpowiedz
Wczoraj wieczorem na Warszawskiej Woli doszło do poważnego zdarzenia z użyciem noża. Ukrainiec dźgnął nożem Polaka i uderzył w twarz stojąca obok kobietę.ni0bi
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (70)
najlepsze
Należy surowo karać obcokrajowców popełniających przestępstwa w Polsce, TYM BARDZIEJ ATAKUJĄCYCH Z NOŻEM!!
To już kolejny atak w Polsce obcokrajowca z nożem!!
Komentarz usunięty przez moderatora
Całe szczęście, że tylko nożem, bo mógł widłami. ¯\(ツ)/¯