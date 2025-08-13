Wśród samobójców w Polsce dominują mężczyźni z małych miejscowości i wsi
Na taki stan rzeczy ma wpływ kilka czynników, takich jak: samotność, brak dostępu do psychologów i psychiatrów, brak zrozumienia w rodzinie dla zaburzeń depresyjnych.SilesianPill
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 53
- Odpowiedz
Komentarze (53)
najlepsze
@konkarne: Teraz starsze kobiety wolą tylko młodszych facetów.
Możlwie, że teraz to już się zmieniło (ogólnodostępny internet sporo zmienił) ale wyrządzone szkody już się nie naprawi - kobiety powyjeżdżały a faceci się zestarzeli.
@sdghsd-dfhdfh: Kobiety też ci powiedzą że jak nie wychowasz cudzego dziecka, to nie jesteś mężczyzną więc nie brał bym ich słów za pewnik.
@KonserwatywnyMocny: chyba udających szczęśliwych albo wmawiających sobie że są szczęśliwi ... XD
Szczęście człowieka poznaje się po tym jak wszystko traci. Wtedy widać na czym zbudował życie.