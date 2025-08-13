Mi nikt nie chce pomóc od 10 lat i muszę żyć xD Naprawdę się nie dziwię że ludzie czują się źle. Wielu na moim miejscu już by sobie odebrało życie jestem tego przekonany. Najgorsze jest to że nie ma łatwego wyjścia z takich podłych sytuacji i w zasadzie jedyna droga to akceptacja strasznego losu jednocześnie będąc zmuszonych oglądać wszędzie ludzi szczęśliwych.