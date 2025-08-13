Hity

tygodnia

Pieniądze z KPO są przepalane przez Januszeksy
6433
Bojkot firm biorących KPO HoReCa
4555
Obowiązkowe Ćwiczenia wojskowe dla beneficjentów KPO
4321
Ludzie masowo kupowali/sprzedawali spółki spełniające kryteria dofinansowań KPO
3908
Szpital nie dostał środków z KPO na onkologię.
3666

