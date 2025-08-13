Para wyciąga tyle z zasiłków, że "praca się nie opłaca". Burza w Niemczech
Młoda para z Pirmasens w Niemczech otrzymuje od państwa pełny pakiet świadczeń Bürgergeld, Kindergeld, dodatek rodzinny i Arbeitslosengeld. Nie podejmują żadnej pracy. Ich "styl życia" pokazano w telewizji, co wywołało falę krytycznych komentarzy.Bednar
Coś takiego jest chore.
Chcesz zasiłek? Proszę, ale wykonuj prace na rzecz państwa.
Do zbierania śmieci, zamiatania ulic czy podlewania trawników nie potrzeba żadnego wykształcenia ani tężyzny fizycznej.
Założę się, że gdyby wprowadzić obowiązek świadczenia pracy za zasiłek np. w ilości 4 godziny dziennie, to w ciągu 2-3 miesięcy
Do tego wyrywkowe kontrole czy bezrobotny nie pracuje na czarno i zaraz by się okazało, że bezrobocie jest niższe niz statystyki mówią.
@konkarne:
No coś Ty! Gdyby karynę zobaczyła sąsiadka, to karyna byłaby od tego czasu nikim na osiedlu. A tak to jest dobrze radzącą sobie gospodynią domową, mającą status, mającą ałdi, jeżdżącą regularnie na wczasy do Łegiptó.
@blessed_by_swiezonka: trochę p--------z. Mieszkałem i pracowałem na Zachodzie ponad 20 lat temu i hodowla patologii, wtedy głównie białej, trwała już w najlepsze. To, że nastąpił napływ ludzi łaknących takiego życia z Afryki czy Azji (bo kiedyś przyjeżdżali głównie do pracy) wynika właśnie z tego, że dobroduszny Zachód stworzył idealne warunki lęgowe dla nierobów.
Założenia tych programów socjalnych
Gdzie tak kiepsko płacą?