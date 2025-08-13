Górnicy już straszą rząd. "Będą po prostu płonąć ulice"
Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) znajduje się w tragicznej sytuacji finansowej. Terroryści zwani związkowcami już straszą, co będzie, jak nie dostaną kasy.Zenon_Zabawny
- #
- #
- 49
- Odpowiedz
Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) znajduje się w tragicznej sytuacji finansowej. Terroryści zwani związkowcami już straszą, co będzie, jak nie dostaną kasy.Zenon_Zabawny
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (49)
najlepsze
@Anticaralho: to niech związkowcy przyjdą z postulatami jak zrobić wydobycie opłacalnym.
A może ich jest tam w tej spółce za dużo, co?
Polska to taka potęga węglowa że po wybuchu wojny na Ukrainie nasz kochany rząd zaczął sprowadzać węgiel z dosłownie drugiego końca świata. Pomimo tego cena węgla była bardzo wysoka bo nawet ponad 3000 zł za tonę.
Nawet za te pieniądze było trudno kupić, dało się kupić trochę taniej przez sklep internetowy od PGG ale ten wyprzedawał się kilka