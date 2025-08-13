Gdyby tak trochę bardziej pomyśleć to można dojść do wniosku że Polska to kraj mem.

Polska to taka potęga węglowa że po wybuchu wojny na Ukrainie nasz kochany rząd zaczął sprowadzać węgiel z dosłownie drugiego końca świata. Pomimo tego cena węgla była bardzo wysoka bo nawet ponad 3000 zł za tonę.

Nawet za te pieniądze było trudno kupić, dało się kupić trochę taniej przez sklep internetowy od PGG ale ten wyprzedawał się kilka Pokaż całość