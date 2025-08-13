Neandertalczycy nad rzeką Zwoleńką. Odkrycie "warsztatu" sprzed ok. 70 000 lat
Około 70 tys. lat temu w rejonie dzisiejszego Zwolenia (woj. mazowieckie) neandertalczycy mieli swój warsztat, gdzie naprawiali krzemienne narzędzia służące do oprawiania upolowanych mamutów, koni i nosorożców. To jedno z najdalej na północ wysuniętych stanowisk tego typu w Polsce.ArcheologiaZywa
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 32
- Odpowiedz
Komentarze (32)
najlepsze
Odkładając heheszkowanie na bok, to nie do końca wiadomo, co neandertalczycy mogli malować sobie na ścianach. Nie ma wiele potwierdzonych pozostałości po ich sztuce. Wenuski takie jak na zdjęciu wyżej to twórczość Homo sapiens.
Z ptaków: kuropatwy, bażanty, dzikie kaczki, gęsi, łyski, bekasy i cietrzewie
@Roccco: jeśli chodzi o KK (bo mam wrażenie, że właśnie zrównujesz Bog = taki Bóg jakiego sobie wyobrażają Katolicy, co według mnie jest absurdalne), to jak wyzej pisałem, oni od jakiegoś czasu uznają teorię ewolucji za prawdziwą. Nie widzę tam nic sprzecznego z nauką. Pojęcie duszy jest tak abstrakcyjne, że jest w ogóle pojęciem nie naukowym.