Około 70 tys. lat temu w rejonie dzisiejszego Zwolenia (woj. mazowieckie) neandertalczycy mieli swój warsztat, gdzie naprawiali krzemienne narzędzia służące do oprawiania upolowanych mamutów, koni i nosorożców. To jedno z najdalej na północ wysuniętych stanowisk tego typu w Polsce.