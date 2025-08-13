Nie dość że mamy wysoki VAT że bardziej opłaca mi się ściągać elektronikę z innych krajów UE to jeszcze dołożenie nawet tego 1%, marże na niektórą elektronikę są niewielkie, musi podrożyć.



A artyści? ZAIKS to prywatne stowarzyszenie które teoretycznie samo się kontroluje, w sprawozdaniach mają setki milionów zapasów finansowych w aktywach. Organizują gale za miliony, kupują pałace. Dodanie im kolejnych 200 milionów do miliardów spowoduje jeszcze większe marnotrawienie bez kontroli.