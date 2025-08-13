Podatek od smartfonów? Branża ostro mówi: Nie!
Szykuje się duża zmiana w cenach elektroniki, która uderzy w nasze portfele. Rząd chce wprowadzić nową opłatę od smartfonów, laptopów czy telewizorów. Branża cyfrowa zjednoczyła siły i wysłała do ministerstwa jednoznaczny sygnał: to zły i szkodliwy pomysł.ochucki
To jakiś konkret ze stu konkretów Tuska?
A artyści? ZAIKS to prywatne stowarzyszenie które teoretycznie samo się kontroluje, w sprawozdaniach mają setki milionów zapasów finansowych w aktywach. Organizują gale za miliony, kupują pałace. Dodanie im kolejnych 200 milionów do miliardów spowoduje jeszcze większe marnotrawienie bez kontroli.
